نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023 برقم الاسم ورقم الجلوس عبر «الدستور»

حصل «الدستور» على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف 2023، اليوم الأحد، اعتمادها من قبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم، نتيجة تالتة اعدادي بني سويف للعام الدراسي 2022/2023.

نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة بني سويف

بنسبة بنجاح 76 % لطلبة النظامي و26% للمنازل،حيث تقدم للامتحان 56 ألف و 121 للنظامي حضر منهم 55 ألف و 661 طالباً للنظامي ،وتقدم لامتحان المنازل735 حضر منهم 696 طالباً ، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 75.6% ، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 71.42% ، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 97% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة بني سويف

وحصلت الدستور على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 محافظة بني سويف برقم الجلوس عبر الرابط التالي https://natiga.dostor.org

وتقدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

وجاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 84.02 % ، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 77.84% ، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 74.44 % ، و في المركز الرابع اهناسيا بنسبة نجاح 73.04 % ، تلتها إدارة تعليم الواسطى بنسبة 71.68 % ، فإدارة سمسطا بنسبة 71.13 % ، وإدارة تعليم الفشن في المركز السابع بنسبة 67.31%.

وشهد قطاع "أ" الخاصة أعمال التقدير والمراجعة للشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية بإجمالى ما يزيد عن 30 ألف طالبا وطالبة، ويضم إدارات: بني سويف وببا وإهناسيا وقطاع "ب" بمدرسة جمال عبد الناصر بإجمالى ما يزيد عن 31 ألف طالبا وطالبة، ويضم إدارات الواسطى وسمسطا وناصر والفشن.