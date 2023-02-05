الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عبر الدستور.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الوادي الجديد برقم الجلوس فقط

الاعدادية
الاعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، الفصل الدراسي الأول، بالإسم ورقم الجلوس والتي يبحث عنها جميع الطلبة والطالبات، وأولياء الأمور، عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول رسميّا من محافظ الوادي الجديد، ننشرها عبر موقع جريدة «الدستور» لجميع الطلبة والطالبات بمحافظة الوادي الجديد.

رابط مفتوح.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع مدارس المحافظات

رابط مفتوح.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 بجميع مدارس المحافظات

 نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الوادي الجديد برقم الجلوس فقط

ازداد البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول الوادي الجديد ، خلال الساعات الماضية على البوابة الإلكترونية لمحافظة الوادي الجديد، عقب إعلان الصفحة الرسمية لمحافظة الوادي الجديد عن ترقب إعلان النتيجة خلال اليوم الأحد، عقب اعتمادها رسميا من محافظ الوادي الجديد، وذلك بعد انتهاء جميع اعمال التصحيح ورصد تقديرات الطلاب، وفق ما أعلنه وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد.

 نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الوادي الجديد برقم الجلوس

بالاسم ورقم الجلوس يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد التعرف على نتيجة الفصل الدراسي الأول 2023 من خلال الرابط التي اتاحته مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، والذي ينشره موقع جريدة «الدستور» لإتاحة النتائج لجميع الطلاب في جميع أنحاء المحافظة.

للحصول نتائج الشهادة الاعدادية الوادي الجديد 2023، عليك الدخول إلى  رابط النتيجة وكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس والإستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالوادي الجديد للحصول الفوري على النتيجة.

واعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بنسبة نجاح بلغت ٩٥٪ ، بحضور المهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد ٥٠٢٩ طالب وطالبة نجح منهم ٤٧٩١ طالب وتغيب ٤ طلاب.

وقدّم الزملوط التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، متمنيًا لهم مزيد من النجاح و التفوق بالفصل الدراسي الثاني، وتحقيق نتائج مُشرفة.

وانتهي طلاب الشهادة الإعدادية بالوادى الجديد، امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس المحافظة التابعة للإدارات التعليمية المختلفة، نحو 5028 طالب وطالبة موزعة على  119 لجنة امتحانيه.

https://lookerstudio.google.com/embed/reporting/f1ac7935-3439-49ce-9bc0-6dab16e20c94/page/shUED

نتيجة الشهادة الاعدادية الوادي الجديد الفصل الدراسي الأول بالاسم ورقم الجلوس اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية موقع جريدة الدستور

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وائل لطفي

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