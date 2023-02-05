الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن الإطاحة بـ7 إرهابيين في بغداد والأنبار وكركوك ونينوى

الأمن العراقي
الأمن العراقي

أعلن العراق، اليوم، عن الإطاحة بـ7 إرهابيين في بغداد والأنبار وكركوك ونينوى.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، في بيان، أنه بعمليات نوعية وجهود استخبارية متميزة ودقيقة لشعب «استخبارات وأمن» الفرق الثامنة والعاشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات ذاتها، وأسفرت عن إلقاء القبض على 7 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة «4 إرهاب» في قضاء تلكيف والموصل والرمادي بسيطرتي الأقواس والشهيد أوس وكركوك والدورة.

وأضافت أنه جرى تسليم المطلوبين إلى الجهات المعنية أصولياً.

وأمس، أعلنت السلطات الأمنية في العراق عن اعتقال إرهابية تعمل على تجنيد النساء بصفوف تنظيم داعش.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إنه بناءً على معلومات استخبارية لقسم استخبارات وأمن قيادة عمليات كربلاء، وبمشاركة قوة من مكافحة إرهاب بابل وخلية صقور بابل، تم نصب كمين محكم في قضاء المسيب، وعلى إثره ألقي القبض على الإرهابية المطلوبة وفق أحكام المادة «4 إرهاب».

وحسب البيان، كانت الإرهابية تقوم بنقل وإيصال المواد الغذائية والطبية وغيرها من المواد وحتى تجنيد الفتيات إلى أماكن تواجد عناصر عصابات داعش الإرهابية في مختلف مناطق محافظة بابل، وتم تسليمها إلى جهات التحقيق.

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