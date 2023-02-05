القبض على عاطل وسيدة يروجان مخدر الأفيون في السلام

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط المتهمين بالاتجار في مخدر الأفيون في منطقة السلام، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول قيام أحد الأشخاص وزوجة شقيقه، يزاولان نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذان من المنطقة سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمنطقة محل سكنهما، وبحوزتهما "كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو ونصف جرام ، مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" ، ميزان حساس، هاتفان محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفين للتواصل مع عملائهما، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.