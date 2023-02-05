الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح

صلاح
صلاح

أعرب جون ألدريج، أسطورة ليفربول الإنجليزي السابق، عن غضبه بسبب مستوى الفريق الحالي، وذلك بعد الهزيمة من وولفرهامبتون، أمس، بثلاثية نظيفة في البريميرليج.

وقال ألدريج، الذي انتقد محمد صلاح، محترفنا المصري في صفوف الريدز في تصريحات لموقع «ليفربول إيكو»: «عندما أنظر لكوارث ليفربول يأتي في بالي بضعة أشياء، أولها محمد صلاح، لقد تغير كثيرًا بعد أن تم منحه ذلك العقد، وأنا أتساءل: هل رفع أجره الشخصي ساهم بالتأثير على بقية اللاعبين بغرفة الملابس؟.

وواصل ليفربول مسلسل ترنحه في الموسم الحالي، ومني الفريق بهزيمة جديدة في مسيرته بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، بخسارته 0- 3 أمام مضيفه وولفرهامبتون، السبت، في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة. 

على استاد "مولينيو"، لقن وولفرهامبتون ضيفه ليفربول درسا قاسيا وألحق به الهزيمة السابعة بالمسابقة هذا الموسم، ليرفع وولفرهامبتون رصيده إلى 20 نقطة ويترك منطقة المهددين بالهبوط في مؤخرة جدول المسابقة. 

ومني ليفربول بالهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة، ليتجمد رصيده عند 29 نقطة في وسط جدول الدوري. 

وحسم وولفرهامبتون الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين، جاء أولهما عبر النيران الصديقة حيث سجله جويل ماتيب عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة، وعزز كريج داوسون تقدم وولفرهامبتون بهدف ثان في الدقيقة 12. 

وفي الشوط الثاني، أطلق روبن نيفيز رصاصة الرحمة على ليفربول وسجل الهدف الثالث لوولفرهامبتون في الدقيقة 71.

وقدم ليفربول واحدا من أسوأ أشواطه، إن لم يكن أسوأها على الإطلاق، في المسابقة هذا الموسم، واستغل أصحاب الأرض هذا الأداء وتقدموا بهدفين نظيفين في الشوط الأول وسط غياب تام لأي محاولات هجومية جادة من ليفربول.

وقال كلوب عقب المباراة: "اليوم كان تجسيدا لكل مشاكلنا، في مباراة مثل تلك لم يكن مسموحا ما حدث لنا، يمكنك أن تنتقد أو تحكم علينا وستكون على حق، ما حدث في أول 12 دقيقة لا يمكن السماح له بالحدوث مجددا".

ليفربول وولفرهامبتون البريميرليج محمد صلاح صلاح

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