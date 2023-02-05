ناقد رياضي: تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية إنجاز هام جدا

قال الناقد الرياضي محمد جمال، إن تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية هو إنجاز هام جداً خاصة في هذه النسخة الصعبة.

وأوضح جمال، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الأحد، أن الأهلي قد قام بدراسة أسلوب لعب فريق سياتل خلال الشوط الأول من المباراة، وقد أظهر أسلوب لعب مختلف تماماً في الشوط الثاني مكنه من إحراز هدف الفوز.

- الأهلي يمتلك الكثير من الدوافع لإخراج أفضل ما لديه

وأضاف الناقد الرياضي، أن مباراة الأهلي أمام ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا ستكون مباراة صعبة جداً، ولكن الأهلي يمتلك الكثير من الدوافع التي ستمكنه من إخراج أفضل ما لديه في تلك المباراة.

وأكد الناقد الرياضي، أن فوز الأهلي على ريال مدريد سيكون مفاجأة بكل المقاييس، لافتًا إلى أن الحالة النفسية ستكون هي العامل الأهم في تلك المباراة.