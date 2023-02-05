الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023 والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

ينتظر محبي المارد الأحمر النادي الأهلي في مصر والوطن العربي مباراته الرسمية الأولى أما ريال مدريد بعد أن تأهل فريق النادي الأهلي إلى دور نصف النهائي بكأس العالم للأندية، عقب الفوز على سياتل الأمريكي بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "ابن بطوطة" بطنجة مساء أمس السبت 4 فبراير 2023.

 موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي بين الأهلي وريال مدريد الإسباني - بطل أوروبا - يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 فبراير 2023 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتعد المواجهة هي الأولى بشكل رسمي بين الأهلي وريال مدريد بعد مواجهة أولى ودية في 2001 وانتهى بفوز الأحمر بهدف دون مقابل.

مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب

وكان الأهلي حقق الفوز على أوكلاند سيتي في افتتاح البطولة بثلاثة أهداف دون رد، ثم الفوز على سياتل الأمريكي -بطل الكونكاكاف - بهدف دون رد عن طريق محمد مجدي "أفشة".

 الدور نصف النهائي في كأس العالم للأندية 2023

وسيكون اللقاء الأول في نصف النهائي بين الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، أما اللقاء الثاني بين الأهلي والريال سيكون الأربعاء 8 فراير 2023. 

جدير بالذكر أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه، حيث حقق الفريق الأحمر المركز الثالث (الميدالية البرونزية) ثلاث مرات في نسخ 2006 و2020 و2021.

 

بعد الإعلان الرسمي.. تردد تايم سبورت على الأرضي لمشاهدة الأهلي

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل

موعد المباراة والقنوات الناقلة

 

تقام المباراة يوم الأربعاء 8 فبراير.

 

ويلعب اللقاء على استاد ابن بطوطة.

 

وتبدأ المباراة في التاسعة مساء.

 

ويذاع اللقاء عبر قناة الرياضية المغربية الأرضية، قنوات SSCالسعودية على تطبيق شاهد.

تردد قناة SSC الجديد 2023 على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الجديد 2023 على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد: 12418

وفي مصر، أعلنت قناة تايم سبورتس الأرضية إذاعة مباريات الأهلي حتى نهاية البطولة.

تردد قناة اون تايم سبورت

تردد القناة: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023 على نايل سات

الاهلى ريال مدريد النادي الأهلي كأس العالم للأندية نصف نهائي كأس العالم للأندية المغرب كأس العالم للأندية 2023 القنوات الناقلة

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بعد الإعلان الرسمي.. تردد تايم سبورت على الأرضي لمشاهدة الأهلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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