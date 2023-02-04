بعد الإعلان الرسمي.. تردد تايم سبورت على الأرضي لمشاهدة الأهلي

أعلنت قناة تايم سبورت إذاعتها لمباراة الأهلي وسياتل الأمريكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في المغرب، على قناة أون تايم سبورتس المصرية على التردد الأرضي.

معلق مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي عبر قناة أون تايم سبورت

وفي وقت سابق، كتب المعلق محمد الكواليني عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك: "اليوم مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي على تايم سبورت فى تمام الساعة 7 مساء بتوقيت ام الدنيا --بصوتى --الله الموفق".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابقة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

تردد أون تايم سبورتس على النايل سات

التردد: 11681

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

خطوات ضبط قناة أون تايم سبورت على التلفزيون الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي

ويتساءل الآلاف من محبي النادي الأهلي في مصر عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية، وفي السطور الأتية يقدم الدستور كافة الخطوات اللازمة لضبط وتنزيل القناة.

يجب عليك اتباع الخطوات التالية من أجل مشاهدة مباراة الأهلي اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية أمام سياتل:

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

- قم بتثبيت سلك الاستقبال لقنوات التليفزيون الأرضي.

- قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

- في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك

- ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

- قم بعمل توليف إعداد القناة.

- قم بالضغط على «توليف تلقائي» وقم باختيار «بحث رقمي» وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

محطات الأهلي في كأس العالم للأندية بالمغرب 2023

الجدير بالذكر أن الأهلي فاز في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتي، بثلاثية دون رد، أحرزها محمد شريف وحسين الشحات وبيرسي تاو، وينتظر أن يفوز على سياتل الأمريكي للتأهل لنصف النهائي وملاقاة ريال مدريد الأسباني بطل أوروبا