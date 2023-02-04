تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل

زاد البحث عن تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه والتي تذيع مباراة اليوم بين الأهلي ونادي سياتل الأمريكي في تصفيات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وذلك عقب الإعلان عن عرض المباراة بدزن تشفير حيث يشارك المارد الأحمر للمرة الثامنة في تاريخ البطولة حيث حصل 3 مرات فقط على الميداليا البرزنزية.

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه

أعلن المعلق محمد الكواليني كتب على حساباته الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إذاعة مباراة اليوم بين الأهلي ونادي سياتل الأمريكي في تصفيات بطولة كأس العالم للأندية 2023 عبر شاشة قناة Time Sport وذلك من خلال الإحداثيات التالية:-

تردد قناة Time Sport الأراضي

القمر الصناعي : النايل سات.

التردد : 10853.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة : hd.

أو عبر

تردد قناة Time Sport الأراضي

القمر الصناعي : النايل سات.

التردد : 11449.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الجودة : hd.

خطوات ضبط إشارة قناة Time Sport

يستطيع كافة مشجعى رياضة كرة القدم ضبط إشارة بث قناة Time Sport الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات لمتابعة مباراة اليوم بين الأهلي ونادي سياتل الأمريكي في تصفيات بطولة كأس العالم للأندية 2023 وذلك من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر القائمة الرئيسية واختيار البحث عن القمر (نايل سات).

اختيار تردد قناة Time Sport الرياضية (10853 أو 11449).

تحديد الاستقطاب ( أفقي).

تحديد معامل تصحيح الخطأ (5/6).

تحديد التشفير (مفتوح).

تحديد قيمة الدرجة (7.3).

يذكر أن نادي الأهلي استطاع التغلب على نادي أوكلاند سيتي الينوزلندي يوم الأربعاء الماضي بـ 3 أهداف نظيفة وإخراجه من البطولة.

موعد إقامة مباراة الأهلي ونادي سياتل

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه وتوقيت إقامة مباراة الأهلي ونادي سياتل محور بحث حاليا عبر المنصات افلكترونية حيث تقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة بدلا من الساعة السابعة والنصف وفقا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) حيث يدير المباراة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور ويعاونه جيري بيسويك.

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