السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه لمشاهدة مباراة الأهلي وسياتل

قناة تايم سبورت
قناة تايم سبورت

زاد البحث عن تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه والتي تذيع مباراة اليوم بين الأهلي ونادي سياتل الأمريكي في تصفيات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وذلك عقب الإعلان عن عرض المباراة بدزن تشفير حيث يشارك المارد الأحمر للمرة الثامنة في تاريخ البطولة حيث حصل 3 مرات فقط على الميداليا البرزنزية.

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه

أعلن المعلق محمد الكواليني كتب على حساباته الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي إذاعة مباراة اليوم بين الأهلي ونادي سياتل الأمريكي في تصفيات بطولة كأس العالم للأندية 2023 عبر شاشة قناة Time Sport وذلك من خلال الإحداثيات التالية:-

تردد قناة Time Sport الأراضي

  • القمر الصناعي : النايل سات.
  • التردد : 10853.
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • الجودة : hd.

أو عبر 

تردد قناة Time Sport الأراضي

  • القمر الصناعي : النايل سات.
  • التردد : 11449.
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • الجودة : hd.

موعد مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية 2023

الفيفا يعلن حكم مباراة الأهلى وسياتل ساوندرز فى كأس العالم للأندية

خطوات ضبط إشارة قناة Time Sport

يستطيع كافة مشجعى رياضة كرة القدم ضبط إشارة بث قناة Time Sport الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات لمتابعة مباراة اليوم بين الأهلي ونادي سياتل الأمريكي في تصفيات بطولة كأس العالم للأندية 2023  وذلك من خلال الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر القائمة الرئيسية واختيار البحث عن القمر (نايل سات).
  • اختيار تردد قناة  Time Sport الرياضية (10853 أو 11449).
  • تحديد الاستقطاب ( أفقي).
  • تحديد معامل تصحيح الخطأ (5/6).
  • تحديد التشفير (مفتوح).
  • تحديد قيمة الدرجة (7.3).

يذكر أن نادي الأهلي استطاع التغلب على نادي أوكلاند سيتي الينوزلندي يوم الأربعاء الماضي بـ 3 أهداف نظيفة وإخراجه من البطولة.

txt

TIME SPORT تبث مباراة الأهلى وسياتل الأمريكى فى كأس العالم للأندية مجانًا

txt

التشكيل المتوقع لسياتل الأمريكي في مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية

موعد إقامة مباراة الأهلي ونادي سياتل

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه وتوقيت إقامة مباراة الأهلي ونادي سياتل محور بحث حاليا عبر المنصات افلكترونية حيث تقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة بدلا من الساعة السابعة والنصف وفقا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) حيث يدير المباراة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور ويعاونه جيري بيسويك.

اقرأ أيضا 

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي 

تردد قناة تايم سبورت قناة تايم سبورت الأرضي تايم سبورت قناة Time Sport مباراة الأهل

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير 2023 في ناتجاس و بتروتريد

محاولة للتجسس أم انحراف عن المسار.. انقسام أمريكي بشأن أزمة المنطاد الصيني

تجديد حبس المتهمين بقتل «عجوز الإسكندرية» داخل شقتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئًا على عملية السلام