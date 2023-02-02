الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الفيفا يعلن حكم مباراة الأهلى وسياتل ساوندرز فى كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين طاقم تحكيم إنجليزي لإدارة مباراة الاهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويلتقي الأهلي مع سياتل ساوندرز في السابعة والنصف مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لمونديال الأندية 2022 على ملعب ابن بطوطة في طنجة.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم إنجليزي  بقيادة أنتوني تايلور، ويعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج.

ويدير تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد ويعاونه الإيطالي ماسيمليانو إيراتي، بينما سيتولى تقنية التسلل للفيديو الجزائري موكران جريرا، ومساعد تقنية الفيديو، المغربي رضوان جيد.

يُذكر أن الإنجليزي أنتوني تايلور أدار 22 لقاء في العديد من المسابقات هذا الموسم أبرزها في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وسبق وأن أدار صاحب الـ44 عاما لقاء نهائي دوري الأمم الأوروبية 2020-2021 بين فرنسا وإسبانيا.

وكان الأهلي فاز مساء الأربعاء بثلاثية دون رد أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي على ملعب إبن بطوطة في بداية مشوار الفريق القاهري في البطولة.

الاهلى سياتل ساوندرز الأمريكي بطولة كأس العالم للأندية ربع نهائي مونديال الأندية الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور

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