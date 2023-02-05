الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 مواطنين فى انقلاب سيارة بقنا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة القمانة بمركز نجع حمادي، شمال قنا، أسفر عن مصرع مواطن وطفل وإصابة آخر.

البداية بتلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا يفيد بمصرع شاب وطفل وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقرية القمانة، في مركز نجع حمادي شمال قنا.

على الفور انتقلت قوة من الإنقاذ النهري وانتشلت الجثتين، فيما دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثتين والمصابين.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع «أ . ح، ع . م»، وإصابة «م . س»، وتم نقلهم إلى المستشفى، فيما تحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة ربع نقل مصرع مواطن

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