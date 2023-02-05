منتخب السنغال يهزم الجزائر ويتوج ببطولة أمم أفريقيا للمحليين

توج منتخب السنغال ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على الجزائر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتُعد هذه المرة هي الأولى، التي يتوج بها منتخب السنغال، حيث لم يسبق لأي من المنتخبين التتويج ببطولة أمم إفريقيا للمحليين من قبل.

وشهدت المباراة مشاركة لاعب الأهلي الجديد أحمد القندوسي، حيث دخل بديلاً في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وأهدر القندوسي الركلة الترجيحية الأخيرة لمنتخب الجزائر، ليمنح السنغال اللقب للمرة الأولى بينما لم يتوج محاربي الصحراء باللقب من قبل.