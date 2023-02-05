الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عبدالحليم قنديل يكشف أهم مميزات معرض الكتاب فى دورته الـ54

عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن الإقبال على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، مقبولًا؛ بسبب تيسير المواصلات وأسعار التذاكر، وكذلك الفعاليات الموجودة فيه.

وأضاف «قنديل»، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاحتفاء بشخصية صلاح جاهين، أمر جيد جدًا، فهو كتلة هائلة مرتبطة بشخصية المصري، ومتعدد المواهب، وغير قابل للتكرار، وهو اختيار جيد، كما أن اختيار يحيى حقي قبل ذلك كان جيدًا. 

وأشار «قنديل»، إلى أن احتفاء المعرض بأدباء ومبدعي الأردن كل هذا جديد هذا العام، وهذا الإقبال من الزوار على معرض الكتاب يشبه الإقبال على دارالأوبرا، بما تقيمه من فاعليات فنية؛ لأنه كلما حفرت ستجد مصر خصبة بأفضل مما تتصور والتعامل مع المواطن يجب أن يكون أكثر وعيًا.

وأوضح أن من الأشياء الجيدة التي فعلتها هيئة الكتاب هو تقليص أسعار الكتب؛ لأن سور الأزبكية يعرض أسعارًا قريبة من ذلك، ولكن دور النشر تعرض بأسعار أغلى بسبب زيادة أسعار الحبر والورق.

عبدالحليم قنديل معرض الكتاب الاقبال شخصية صلاح جاهين هيئة الكتاب تقليص أسعار الكتب دور النشر اسعار التذاكر

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