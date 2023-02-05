توزيع درجات الصف الثانى الثانوى 2023

يزداد البحث عن توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023 وموعد ظهورها كي يطمئن الطلاب على نتائج امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023، والتي انتهوا من أدائها الأسابيع الماضية، ويقضون الآن إجازة نصف العام الدراسي.

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توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023

من خلال هذا التقرير نقدم لكم ما أعلنته وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023.

وفقًا لتصريحات من مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنه من المقرر إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي خلال الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام الدراسي، والذي بدأ من يوم السبت 4 فبراير.

وفي حالة تأخر ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي ستكون خلال أول أسبوع من الترم الثاني مباشرة والذي يبدأ 11 فبراير.

توزيع درجات مواد الصف الثاني الثانوي

أما بالنسبة لتوزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023 فهي كالتالي:

مادة اللغة العربية: 34 درجة للامتحان الإلكتروني، و6 درجات للامتحان الورقي، و5 درجات لامتحان الشهر، و5 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولي: 27 درجة للامتحان الإلكتروني، و5 درجات للامتحان الورقي، و4 درجات لامتحان الشهر، و4 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 40 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية: 20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة.

الجبر والتفاضل والمثلثات: 27 درجة للامتحان الإلكتروني، و5 درجات للامتحان الورقي، و4 درجات لامتحان الشهر، و4 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 40 درجة.

مادة الكيمياء: 20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة.

مادة الفيزياء: 20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة.

مادة الأحياء: 20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة.

تطبيقات رياضة: 20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة.

مادة التاريخ: 20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة.

مادة الجغرافيا: 20 درجة للامتحان الإكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة.

علم نفس واجتماع: 20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة.

مادة الفلسفة: 20 درجة للامتحان الإلكتروني، و4 درجات للامتحان الورقي، و3 درجات لامتحان الشهر، و3 درجات للمواظبة والحضور، الدرجة الكلية 30 درجة.