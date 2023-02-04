السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم الجيزة» تستعد لإعلان نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي العام، غدا الأحد وبعد غد الإثنين.

ووفقا للجدول التي أعدها المديري، ستقوم المدارس الثانوي بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام غدا الأحد، وإعلان نتيجة الصف الثاني الإثنين.

وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام إلى الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية، تمهيدا لإعلانها من خلال المدارس والإدارات التعليمية بعد انتهاء أعمال الرصد والتجميع لدرجات الطلاب فى الامتحان الإلكتروني والورقي معا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طريقة إعلان نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي العام هذا العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بالدرجات وليس تقديرات كما كان متبع بالسنوات الماضية.

 

الثانوي العام التربية والتعليم والتعليم الفني الأول والثاني الثانوي الأول الثانوي العام إعلان نتيجة

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