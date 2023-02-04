المستشار القانونى لهيئة قناة السويس عن شائعة بيعها: الهدف منها إثارة البلبلة

قال الدكتور خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، إن منظومة العمل في هيئة قناة السويس تسير بشكل أشبه بالمنظومة العسكرية.

هذا الكيان لم يمس إطلاقًا

وتابع "أبوبكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن بعض التغريدات تحدثت عن وجود عقد مزعوم لبيع قناة السويس لشركة إسرائيلية لمدة 99 عامًا، وعلى الفور بلغ الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بهذا الأمر، وأمر بصياغة بيان قوي وصريح للتأكيد على أن القناة مصرية، وبأن هذه الأمور عبارة عن شائعات، وبأن هذا الكيان لم يمس إطلاقًا".

ولفت إلى أن القناة حققت 802 مليون دولار أرباحًا الشهر الماضي، رغم ما يمر به العالم من أزمة وركود، وهذا الامر أعلن عنه قبل لنتشار الشائعات بمدة قليلة، مؤضحًا أن العقد المزور لبيع قناة السويس كان عبارة عن 92 صفحة، والهدف منه إثارة البلبلة.

وتابع: "الإخوان تريد تعطيل مصر من خلال إثارة الشائعات حول أكبر قيمة في مصر، وهي قناة السويس، ابعدوا عن قناة السويس التي ستظل مصرية إلى الأبد، سواء مصرية الإدارة أو مصرية الملكية".