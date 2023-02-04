كيف نحمى أنفسنا من أمراض الشتاء؟.. هانى الناظر يجيب

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث، عن أكثر الأمراض التي تظهر في فصل الشتاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن أكثر الأمراض الجلدية التي تظهر في الشتاء التشققات الجلدية، نتيجة انخفاض درجة الحرارة.

وأضاف: "أنصح بعد استخدام الماء البارد في الشتاء لمنع الإصابة بالجفاف، وهناك بعض الأمراض التي تزيد حدتها في الشتاء مثل الصدفية الجلدية".

وتابع: "يجب شرب المياه بكثرة في الشتاء للمساعدة في نضارة البشرة ومقاومة الجفاف"، موضحاً أنه تم إدخال فتاة للرعاية المركزة بسبب التهاب الجسم نتيجة رسم الحنة".

وأردف: "أنصح السيدات بعدم الرسم بالحنة علي الجسم لخطورتها وتسببها في حساسية شديدة".