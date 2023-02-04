السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القصاص» يكشف أهمية زيارة رئيس وزراء رومانيا لمصر بعد 20 عامًا

أكرم القصاص
أكرم القصاص

قال أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، إن زيارة  نيكولاي تشيوكا، رئيس وزراء رومانيا، لمصر جاءت بعد 20 عامًا، ووصفها بالهامة خاصة أن رومانيا شهدت تحولات كبيرة خلال العقدين الآخرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التعاون بين مصر ورومانيا بدأ منذ 40 عامًا،  ويوجد حاجة كبيرة للتبادل التجاري وتبادل الخبرات بين البلدين خاصة خلال الفترة الحالية وبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. 

حجم التجارة بين البلدين من الممكن مضاعفته

وتابع "القصاص"، أن 21 مليار دولار، حجم التجارة مع رومانيا، من الممكن مضاعفتها ويوجد بجانب الصناعة الأسمدة والبتروكيمائيات، والسياحة، وفي جانب الزراعة فرومانيا هي مورد هام للقمح لمصر، مؤكدًا أن هذه الزيارة فيها الكثير من الإمكانيات والتفاصيل التي من الممكن أن تحدث بين البلدين.

وأوضح، أن وجود قطاع من المستثمرين ورجال الأعمال ممثلة في القطاع الخاص، من الممكن أن يحدث تبادل تجاري كبير بين البلدين ويوجد مجالات كثيرة للتعان، وفكرة توقيع مذكرات تفاهم تعطي الكثير من الخطوط حول التعاون التجاري والاقتصادي. 

أكرم القصاص مصر للتبادل التجاري تبادل الخبرات رومانيا

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