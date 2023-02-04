خايف عليه من الحد.. صاحب مشروع تاب تاج يبهر لجنة تحكيم «شارك تانك»

ظهر يوسف صاحب شركة “تاب تاج” والذي يعد اصغر متشارك في برنامج رواد الأعمال والمبتكرين والمبدعين “شارك تانك”، حيث يبلغ عمره 14 عاما، أن مشروعه يعتمد على التكنولوجيا لتسهيل بيع وشراء الملابس من المصانع والمحال.

وطلب “يوسف” مبلغ 370 الف جنيه استثمار مقابل 15% حصة من الشركة، ونجح صاحب مشروع تاب تاج في إبهار لجنة تحكيم شارك تانك نظرا لصغر سنه وتفكيره في مشروع يسهل بيع وشراء الملابس للمصانع والمحال بالصين وتركيا.

ودعم رجل الأعمال أيمن عباس مشروع تاب تاج من خلال موافقته على عرض يوسف وهو مبلغ 370 ألف مقابل 15 % دون فصال، وشاركه رجل الأعمال عبدالله سلام الذي أيده بشدة لهذا القرار خاصة وان المشروع يستحق، وعرض رجل الاعمال محمد فاروق مساعدة بصنع ثلاث ماكينات لمشروعه.

وأشاد لجنة تحكيم “شارك تانك” بمشروع يوسف بانبهار شديد، واعرب رجل الاعمال ايمن عباس عن خوفه الشديد عليه من الحسد نظرا لصغر شنه وعقليته الكبيرة، قائلا: “انا خايف عليه من ا لحسد”.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كلا من: أحمد السويدى الرئيس والمدير التنفيذى لشركة السويدى إليكتريك، وهيلدا لوقا المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة MITCHA، محمد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتى سولار" وشركة "انفينيتى كابيتال انفستمنت"، عبد الله سلام الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، محمد فاروق رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، أيمن عباس رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيساً لـ5 شركات مختلفة.