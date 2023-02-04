أبرز نتائج مشاركة فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2023»

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن أبرز نتائج مشاركة وفد رفيع المستوى من الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2023"، والذي انعقد تحت شعار "الابتكار والاستدامة في الرعاية الصحية"، بحضور رؤساء هيئات الصحة وصناع القرار بالمنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، في مركز دبي التجاري العالمي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار البيان، إلى أنه أسفرت نتائج الزيارة عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة عِلاج السعودية لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات والفرص التنافسية في مجال السياحة العلاجية بمصر، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون وتعاقد تقديم الخدمات الصحية مع مجموعة INTERNATIONAL SOS الأكبر عالميًا في تقديم الخدمات الصحية للمرضى الدوليين، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ELEKTA السويدية لتبادل الخبرات في أحدث طرق تشخيص وعلاج مرضى الأورام، وإنشاء "اليكتا أكاديمي" بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد.

وشملت الزيارة لقاء الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع الدكتور عوض الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، حيث تم الاتفاق على توقيع مذكرة توأمة بين الجانبين في كافة مجالات تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة ورقمنة الخدمات والتعليم الطبي المستمر والسياحة العلاجية، فضلًا عن زيارة الدكتور أحمد السبكي لمدينة شخبوط الطبية بأبو ظبي، لتعزيز تبادل وتناقل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة باستخدام أحدث التقنيات وأساليب العلاج، وتطبيق أحدث المعايير الدولية.

وتابعت أنه تم بحث التعاون مع مجموعة أكيومد ACCUMED لإنشاء أكاديمية في مجال الترميز السريري لتخريج دفعات متميزة من المرمزين الطبيين المعتمدين وذوي الكفاءة العالية، إضافة إلى بحث التعاون مع شركة KLS Martin الألمانية، وOPERAMED الإيطالية، لتبادل الخبرات وتدريب مقدمي الخدمة الصحية على أحدث التقنيات والتكنولوجيات الطبية المتقدمة، وكذلك بحث التعاون مع شركة DEDALUS لتبادل الخبرات ودعم ميكنة أقسام الطوارئ والعمليات بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية وربطها مع أدوات التكويد الدولية.

وشملت زيارة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، لأجنحة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بمعرض الصحة العربي، إضافة إلى زيارة جناح جمهورية مصر العربية بمعرض الصحة العربي، مؤكدًا دعم توطين الصناعات الطبية كهدف استراتيجي للدولة المصرية، علاوة على مشاركة وفد الهيئة بجلسة رحلة تحول ضمن جلسات مؤتمر الصحة العربي، لاستعراض أهم تطورات الرعاية الصحية، ومناقشة الرؤى وتبادل الأفكار حول استمرارية الارتقاء بالخدمات، وتعزيز ثقافة الابتكار في ميدان الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية المشاركة بفعاليات آراب هيلث، لافتًا إلى أنه منصة مثالية لاستعراض أحدث التكنولوجيات والابتكارات في مجال الرعاية الصحية، وعقد الشراكات والصفقات الجديدة التي تساعد الدول وخاصة في المنطقة العربية على إيجاد غدٍ أفضل في مجالات تطور الرعاية الصحية، وتعزيز ريادتها عالميًا.