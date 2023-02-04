السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إيمان كريم تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض «المبادرون» في نسخته الثانية

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم

تشارك الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات مؤتمر ومعرض "المبادرون" في نسخته الثانية والتي تحمل عنوان "الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك لتحقيق الإتاحة والدمج في جميع مناحي الحياة المجتمعية والعيش باستقلالية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، بمشاركتها في الجلسة الافتتاحية  في فعاليات مؤتمر ومعرض " المبادرون" بكلمة تتحدث عن اهمية الإتاحة باعتبارها العمود الفقري لتمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا  لما جاء فى اتفاقية الامم المتحدة الدول الاطراف لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، و القانون رقم 10 لسنة 2018  ولائحته التنفيذية، و قانون انشاء المجلس رقم 11 لعام 2019 و تماشيا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 و المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت قيادة سياسية واعية حكيمة داعمة من القلب لأبناء الوطن من الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، هو بيت الخبرة الفني بالاحتياجات الخاصة بكل إعاقة وكذلك الآلية الوطنية للتواصل مع الاشخاص ذوى الاعاقة  للتعرف على متطلباتهم و التحديات التي تواجههم و تواجه اسرهم و مقدمي الخدمة و الرعاية  و البيئة المحيطة بهم ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لهم بهدف تعزيز قدراتهم ودمجهم في المجتمع والحياة اليومية.

الدكتورة إيمان كريم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المبادرون الدكتور عمرو طلعت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشخاص ذوي الإعاقة اتفاقية الأمم المتحدة

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