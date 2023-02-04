وفاة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصرى السابق

توفي شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري السابق، عن عمر ناهز 68 عاما.

شريف إسماعيل من مواليد 6 يوليو 1955، كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الوزارة في 12 سبتمبر 2015.

شغل قبل تشكيله الوزارة منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة حازم الببلاوي، واستمر وزيراً للبترول ضمن وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية.

تقدم باستقالته في 5 يونيو 2018 بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وتأدية الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في 2 يونيو 2018.