السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفاة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصرى السابق

جريدة الدستور

توفي شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري السابق، عن عمر ناهز 68 عاما.

شريف إسماعيل من مواليد 6 يوليو 1955، كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الوزارة في 12 سبتمبر 2015.

شغل قبل تشكيله الوزارة منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة حازم الببلاوي، واستمر وزيراً للبترول ضمن وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية.

 تقدم باستقالته في 5 يونيو 2018 بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وتأدية الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في 2 يونيو 2018.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

وفاة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصرى السابق

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

الرئيس السيسى ينعى شريف إسماعيل: من خير رجال مصر وتحمل المسئولية فى أصعب الظروف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئًا على عملية السلام