بيونسيه vs أديل.. كل ما تريد معرفته عن حفل جرامى 2023

ينطلق حفل جوائز جرامي 2033 السنوية الـ 65، ليلة اليوم الأحد، 5 فبراير، لتكريم أفضل ما تم طرحه في صناعة الموسيقى بالولايات المتحدة الأمريكية.

بث حفل جرامي 2023

سيتم بث حفل جرامي على الهواء مباشرة من لوس أنجلوس، بدءًا من الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد، بما يعادل الساعة 5 مساء بتوقيت جرينتش، على محطات تلفزيون CBS ويبث مباشرة على الإنترنت على Paramount +.

بيونسيه تتصدر

تتصدر النجمة السمراء بيونسيه المرشحين لهذا العام، بتسعة ترشيحات من الأكاديمية، يليها كندريك لامار بثمانية ترشيحات.

وسيكون حفل جرامي يوم الأحد هو الثاني فقط الذي يتضمن عددًا أكبر من المرشحين - 10 - في كل فئة من الفئات الأربع الكبرى: سجل العام، وألبوم العام، وأغنية العام، وأفضل فنان جديد.

فيما يلي السجلات والألبومات والفنانين الذين يجب مشاهدتهم في فئات جرامي Grammys الأربعة الكبار.

سجل العام

وتمنح جرامي Grammy لسجل العام إلى الفنانين، بالإضافة إلى المنتجين ومهندسي التسجيل، يشمل المرشحون لسجل العام، والمتنافسين الذين تم ترشيحهم جميعًا أيضًا لجوائز الأداء في الفئات الخاصة بهم.

وربما يكون التنافس الأكثر إثارة للجدل - في هذه الفئة، بالإضافة إلى العديد من المنافسات الأخرى - بين أديل وبيونسيه، اللاتي يتنافسان مرة أخرى ضد بعضهما البعض على عدة جوائز.

وفي هذه الفئة، تنافس أغنية "Easy On Me" لأديل، التي حققت نجاحاً واسعاً، من ألبومها الأخير "30"، مع نشيد قاعة الرقص لبيونسيه "BREAK MY SOUL" من أغنية "Renaissance" ، والتي قوبلت بإشادة واسعة بالمثل.

وهذه هي المرة التاسعة التي يتم فيها ترشيح بيونسيه في هذه الفئة، وهو رقم قياسي على الإطلاق، على الرغم من أنها لم تفز من قبل.

فيما فازت أديل مرتين، وهي المرشحة الوحيدة لهذا العام التي حصلت بالفعل على جائزة الرقم القياسي لهذا العام، بينما ستنضم إلى صفوف بول سايمون وبرونو مارس، كونهم النجوم الذين حصلوا على جرامي ثلاث مرات.

ألبوم العام

ألبوم العام - جائزة تُمنح للفنانين والفنانين وكتاب الأغاني للمواد الجديدة، وكذلك المنتجين ومهندسي التسجيل والموزعين، المرشحون في هذه الفئة هم: "رحلة" لأبا آبا، و"30" لأديل، و"أون فيرانو سين تي" لبد باني، و"رينايسانس" لبيونسيه، و"جود مورنينغ غورجس (ديلوكس)" لماري جي بليج، و"في هذه الأيام الصامتة “براندي كارليل، و”ميوزيك أوف ذي سبيرز “لكولدبلاي، و”مستر مورال آند ذا بيغ ستيبرز “لكيندريك لامار، و"لليزو و هاري هاوس" لهاري ستايلز.

وتلقى العديد من المرشحين لهذا العام لألبوم العام ترشيحات سابقة في نفس الفئة، فهذا هو الترشيح الرابع لبيونسيه، والثالث لأديل وكولدبلاي، والثاني لكلايل وليزو.

لكن أديل، التي حصلت على هذه الجائزة عن آخر ألبومين لها في الاستوديو ، "21" و "25"، هي المتنافسة الحالية الوحيدة التي فازت بالجائزة من قبل.

أغنية العام

تُمنح جائزة أغنية العام إلى مؤلفي الأغاني، للأغاني الفردية أو المقطوعات الموسيقية التي تم إصدارها أو التي حققت مكانة بارزة لأول مرة خلال فترة استحقاق جرامي Grammys معينة.

المتنافسون هذا العام هم: "abcdefu" لجايل ، و"About Damn Time" لـ Lizzo ، و "All Too Well (إصدار 10 دقائق) (الفيلم القصير)" لتايلور سويفت، و"As It Was" من تأليف Harry Styles، و"Bad Habit “بقلم ستيف لاسي، و”بريك ماي روحي" لبيونسيه، و"إيزي أون مي" لأديل ، و"GOD DID “للدي جي خالد يضم ريك روس، وليل واين، وجاي زي، وجون ليجند وفراي، و”الجزء الخامس من القلب " بواسطة كندريك لامار و "Just Like That" بقلم بوني رايت.

وتلقت تايلور سويفت، ستة ترشيحات لأغنية العام، على الرغم من أنها لم تفز مطلقًا بجائزة جرامي في هذه الفئة بالذات.

وفي غضون ذلك ، فازت أديل مرتين - عن "رولينج إن ذا ديب" أوف "21" و "هيلو" من "25" - ولكن ، مثل خطاب قبولها لألبوم العام في عام 2017 ، كرست الفنانة ملاحظاتها بعد فوزها بأغنية. من العام عن "Hello" لبيونسيه ، التي رشحت عن "Formation".

بينما فازت بيونسيه بآخر أغنية لهذا العام في 2010، عن أغنية "Single Ladies (Put a Ring On It)".

أفضل فنان جديد

تُمنح جائزة أفضل فنان جديد مرموق من جرامي Grammys سنويًا لفنان واحد "حققت موسيقاه اختراقًا في الوعي العام وأثرت بشكل ملحوظ على المشهد الموسيقي" خلال فترة الأهلية لموسم معين، وفقًا لأكاديمية التسجيل.

وكان بين الفائزين السابقين ماريا كاري، وكريستينا أغيليرا، وأليشيا كيز، وجون ليجند، وأديل، وسام سميث، ودوا ليبا، وبيلي إيليش، وميجان ثاي ستاليون.

المرشحون لأفضل فنان جديد هم: أنيتا، وعمر أبولو، ودومي وجيه دي بيك، وموني لونج، وسمارا جوي، ولاتو ومنسكين، وتوبي نويجوي، ومولي تاتل، وويت ليج.