جزء خاص بجناح الأزهر الشريف لصناعة وتجليد المصحف

بمجرد أن تطأ قدميك جناح الأزهر يلفت نظرك مكان مخصص في الجناح يحتوي على الأدوات الخاصة بالطباعة والتجليد للمصحف الشريف، في الجناح الخاص بالأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54.



الأمر الذي أثار إعجاب الكثير من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، من مختلف الجنسيات العربية وغيرها لكيفية صناعة وتجليد وطباعة بالمصحف الشريف والذي خصص له جناح الأزهر مكان خاص به.



والتقط الزوار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 صور تذكارية مع الجناح الخاص بالأزهر الشريف، ومع الركن الخاص بالادوات الخاصة بطباعة وتحليد للمصحف الشريف.

وسط حفاوة كبيرة من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، الذين حرصوا على زيارة جناح الأزهر الشريف.



وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية .