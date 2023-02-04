نتائج الحملات التموينية على الأسواق خلال شهر (فيديو)

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وأسفرت الجهود خلال شهر وزارة الداخلية عن ضبط 35621 قضية تموينية متنوعة بمضبوطات بلغت 5078 إسطوانة "عينى" تقدر قيمة الغاز المدعم (685530 جنيه)، (7710 إسطوانة "مستندى") تقدر قيمة الغاز المدعم بها (1040850 جنيه و5696042 لتر مواد بترولية "عينى" – 2091672 لتر مواد بترولية "مستندى").

كما تم ضبط 16086 قضية مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت (934,810 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 92,020 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 5342 رغيف بلدى مدعم "مستندى" – 1668 بطاقة تموينية ذكية – ماكينة صرف خبز).

كما تم ضبط 84 قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (123,268 طن دقيق أبيض "عينى" - 806,654 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 24183 عبوة سلع ومواد غذائية – 100834 لتر زيت طعام وخل طعام وعصائر –5040 قطعة صابون - 15000 عبوة سجائر – 1405 عبوة معسل).

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط قضية حجب أسمدة زراعية بمضبوطات بلغت (1٬600 طن أسمدة زراعية "عينى"، (10) قضايا حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (59,200 طن أعلاف حيوانية "عينى").

وضبط 123 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (431,602 طن أرز أبيض "عينى")، 805 قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (441,122 طن أرز أبيض "عينى")، 126 قضية فى مجال حجب الأرز الشعير، بمضبوطات بلغت (1667,535 طن أرز شعير "عينى")، وضبط (1905) قضية فى مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت (5521,514 طن أرز شعير "مستندى").

وضبط 358 قضية استيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها ( 153,919 طن " سلع غذائية متنوعة" – 4 أطنان أقماح محلية "عينى" - 92٬200 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 901 عبوة زيت تموينى – 1418 عبوة "زيت طعام – مكرونة – بسكويت" و13453 قضية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية.