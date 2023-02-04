السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شام الذهبى تتغزل فى والدتها: «انتى أجمل إنسانة والأصالة كلها»

شام الذهبى واصالة
شام الذهبى واصالة

نشرت شام الذهبى، ابنة المطربة أصالة، صور لوالدتها على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، تتغزل في جمالها.

وكتبت شام عليها كلمات رقيقة تعبر عن حبها لها: "أنتى أجمل وأنقى وأبرأ وأطهر إنسانة شفتها بحياتي مش لأنك أمي.. لأنك فعلاً هيك.. ومشان هيك انتى تستحقين أني أسخر عمري عشانك.. مو بس أنا.. أنا وأخواتي.. كل يوم بدعي الله أني لآخر لحظة بعمري ضلني تحت رجليكي يا قلبي كله! قديش تعبتي وقديش أنظلمتي وشقيتى وانصدمتي وانخدعتي.. وقديش حافظتي على قلبك يظل طاهر وأنظف وخفيف وعلمتيني أنا وأخواتي أنعيش للعطاء وبالحب والتفاؤل و القوة والإحساس بالكل.. ما في كلام يعبر عنك.. انتي الأصالة كلها! بعشقك مامي، بنتي، وتوأم روحي.. أنتى دنيتي كلها، كلها! الله يحفظك ويخليكي إلى والدنيا إلى محتاجة كثير محبتك وصدقك".

بوست لشام على انستجراك

كما تحيى النجمة أصالة حفلاً غنائيًا، في دبى يوم 11 فبراير الشهر المقبل ومن المقرر أن تقدم أصالة لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، والتى يتفاعل معها الجمهور.

الفنانة اصاله بزى أسود

جدير بالذكر أن النجمة أصالة طرحت أغنيتها الجديدة بعنوان "سيد الغرام"، الأيام الماضية وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور، نشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام.

 وكتبت أسماء بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".

الفنانة اصاله ماسكه وردة

أسماء لمنور

وعلقت عليها أسماء لمنور من خلال التعليقات قائلة: "صولا الأصيلة وصاحبتي الفنانة العربية الكبيرة.. ما تتخيلوش حرصها على اتقان اللهجة المغربية والإيقاع المغربي وماشي من فراغ هي أصالة الأغنية العربية بامتياز ومفخرة الشام الحبيب.. الزي المغربي جاك يهبل ويحمق وإتقانك للهجة المغربية دليل على حبك لوطنك العربي من المحيط إلى الخليج".

كواليس أغنية أصالة الجديدة

كشفت المطربة أصالة عن كواليس أغنيتها الجديدة مع المطربة أسماء لمنور، من خلال حسابها على موقع إنستجرام.

وكتبت أصالة علي حسابها "بـ"بكل لحظة من لحظات التسجيل والتصوير كان فيه فرح وشغف وانتظار للّحظة اللى نحنا فيها.. من زمان كتير متمنية غنًى أغنية مغربيّة وصار الوقت وكمان عملتها مع صديقه وأخت موهوبة راقية تعشق مثلى الموسيقى وعايشة من خلالها".

الفنانة أصالة موقع التواصل الاجتماعي انستجرام شام الذهبي سيد الغرام المطربة أسماء لمنور

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