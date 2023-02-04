السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إسحاق عجبان: توثيق ملف رحلة العائلة المقدسة باليونسكو يؤكد المحبة الوطنية

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الدكتور إسحاق إبراهيم عجبات، أحد المشاركين فى تسجيل وإعداد ملف رحلة العائلة المقدسة من قبل وزارة الآثار، إن الملف الذى قدم إلى منظمة اليونسكو الخاص برحلة العائلة المقدسة شارك فيه عدد كبير من الوزراء والهيئات والكنيسة القبطية قائلا: "هذا الملف مصر قدمته، وهو ما يؤكد على المحبة الوطنية بمسلميها ومسيحيها".

وأضاف "عجبان" خلال فعاليات ندوة "رحلة العائلة المقدسة: تراث مصرى"، ضمن فعاليات قاعة "كتاب وتجارب" ببلازا ٢؛ ضمن فعاليات اليوم العاشر من معرض القاهرة الدولى للكتاب، واستهلت بعرض فيلم "الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة، أن رحلة العائلة المقدسة حافلة بالقيم الإنسانية، كما أن العائلة المقدسة باركت شعب مصر، كما لها تأثيرات حضارية حيث أقيمت كنائس وأديرة، ونشأت التجمعات وقامت فيها الاحتفالات والفنون، وهى حقيقية تاريخية وإنسانية من أبرز جوانبها.

وذكر أن هناك جهود كبيرة من وزارات الخارجية والآثار باستضافة السفراء للحديث عن رحلة العائلة المقدسة، وأن مشروع تسجيل ملف العائلة المقدسة استغرق ٥ سنوات- ثلاث سنوات فترة إعداد المشروع وسنتين فترة تسجيله باليونسكو.

 

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

 

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

 

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

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