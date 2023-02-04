ممثل الأمم المتحدة: نظمنا مسابقة محلية لتقييم وتسويق المنتجات المصرية

أوضح أحمد رزق القائم بالأعمال ونائب ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، اليونيدو، أوزجه التعاون بين المنظمة ومصر، ودورها في خلق فرص عمل، والنهوض بالصناعة المصرية.

وقال رزق، خلال لقائه ببرنامج "عن قرب" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إن اليونيدو (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) تركز على مجالات الصناعة والابتكار، ولديها 17 هدف لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمنطقة.

ولفت إلى أن اليونيدو تستهدف التنمية الصناعية الشاملة، وتطوير البنية التحتية للمصانع تعتبر أبرز مجالاتها، مؤكدًا أن هناك تعاون كبير بين الحكومة المصرية واليونيدو، وأن تطوير الصناعة على رأس أولويات التعاون مع مصر، وكذلك خفض الانبعاثات أبرز الجهود الحالية لليونيدو بالمنطقة.

وأردف أن اليونيدو عملت على تنمية مهارات العاملين بالصناعة لجذب الاستثمارات، كما تسعى لدمج التكنولوجيا الرقمية بالقطاع الصناعي، لافتًا إلى أن الصناعة الخضراء تعتبر ضمن محاور العمل داخل مصر.

ونوه إلى ان المنظمة عملت على إدخال معايير الاستدامة داخل القطاعات الزراعية المصرية، وقدمت تدريبات وأنشطة توعوية لدعم القطاع الصناعي، كما أن النهوض بالتعليم الفني يعد أحد أولويات عمل اليونيديو.

وأكد رزق، أن الصناعات الحيوية تساعد في التحول نحو الاقتصاد الدائري، لذا تستهدف المنظمة إيجاد بدائل للمخلفات الزراعية ودمجها بالصناعة.

ممثل الأمم المتحدة: مصر أكبر دول العالم في إنتاج التمور

وكشف أن مصر أكبر دول العالم في إنتاج التمور، منوهًا أن المنظمة نظمت مسابقة محلية لتقييم وتسويق المنتجات المصرية، وتم تسجيل أكثر من 700 منتج غذائي مصري.

وختم بأنه من الضوري رفع الوعي لدى المنتج والمستهلك معا، كما كشف أنه توجد آلاف الاسر قادرة على ابتكار منتجات غذائية متنوعة.