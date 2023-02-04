السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 4 عاطلين لحيازتهم 70 ألف قرص مخدر و20 طربة حشيش بالإسكندرية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار في الأقراص المخدرة وحيازة 70 ألف قرص مختلفة الأنواع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار وبيع الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم.

وباتخاذ الإجراءات تم استهدافهم وألقى القبض عليهم حال استقلالهم إحدى السيارات قيادة أحدهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 70 ألف قرص مخدر ومبلغ مالى و3 هواتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأقراص المخدرة بقصد الاتجار وترويجها على عملائهم مستخدمين السيارة المشار إليها والمبلغ المالى من متحصلات بيعهم الأقراص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

 

نيابة العامرية ثان الاقراص المخدرة 70 ألف قرص مختلفة الأنواع المعمل الكيماوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2023 الفصل الدراسي الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئًا على عملية السلام