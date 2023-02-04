حبس 4 عاطلين لحيازتهم 70 ألف قرص مخدر و20 طربة حشيش بالإسكندرية

أمرت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار في الأقراص المخدرة وحيازة 70 ألف قرص مختلفة الأنواع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار وبيع الأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم.

وباتخاذ الإجراءات تم استهدافهم وألقى القبض عليهم حال استقلالهم إحدى السيارات قيادة أحدهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 70 ألف قرص مخدر ومبلغ مالى و3 هواتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأقراص المخدرة بقصد الاتجار وترويجها على عملائهم مستخدمين السيارة المشار إليها والمبلغ المالى من متحصلات بيعهم الأقراص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.