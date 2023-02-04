السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 10 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة شخص بالإكراه في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بالسجن 10 سنوات، لـ 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة المجنى عليه "م.ع" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحى ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز ساقلته عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره بالتوك توك الخاص به، استوقفه المتهمين وهددوه بسلاح أبيض كان بحوزتهم واستولوا منه على هاتفه المحمول، كما تم ضبط بندقية آلية بحوزة المتهمين الثاني والثالث.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

اجد أجرأ أثناء اجراءات أحداث

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