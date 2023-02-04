«تعليم الشيوخ» تناقش مقترح إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمتفوقين من ذوي الهمم.. غدًا

تناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، غدًا الأحد، برئاسة النائب نبيل دعبس، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية من خلال الإدارات التعليمية مع تفعيل خطة تنفيذية لتنمية المهارات واستثمار الطاقات.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني، الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق، بشأن ضرورة استقرار منظومة التعليم الثانوي.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدًا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشؤون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري - الأسباب و الآثار وسبل المواجهة.