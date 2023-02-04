السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبى بين أرسنال وإيفرتون فى البريميرليج

أرسنال وإيفرتون
أرسنال وإيفرتون

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين أرسنال ونظيره إيفرتون، في اللقاء الذي يجمع بينهما، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وسيطر الجانرز على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 75% مقابل 25% لصالح التوفيز أصحاب الأرض.

إيفرتون كان المبادر بالخطورة في الدقيقة 9، بعدما تصدى رامسدال لكرة كيلفرت ليون داخل منطقة الجزاء.

ورد أرسنال بأول هجمة خطيرة في الدقيقة 29، عن طريق نيكيتاه بعدما استلم كرة من ساكا وسدد بقوة فوق مرمى بيكفورد.

وشكل إيفرتون خطورة على أرسنال في الدقيقتين 32 و34 عن طريق تسديدة ماكنيل ورأسية ديكوريه التي مرت على يسار رامسدال.

وكاد بوكايو ساكا يسجل الهدف الأول في الدقيقة 39، لكن كرته أنقذها كوادي من على مرمى بيكفورد.

وبالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، كادت رأسية كيلفرت تسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض لكنها مرت بسلام أمام مرمى رامسدال.

تشكيل أرسنال.. مارتنيلي وساكا ونيكتياه يقودون الهجوم أمام إيفرتون

حراسة المرمى: رامسدال

خط الدفاع: سالابيا، وايت، جابرييل

خط الوسط: ساكا، بارتي، تشاكا، زينتشنكو

خط الهجوم: مارتنيلي، نيكيتاه، أوديجارد

مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023 

يقدم لكم الدستور جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 4 فبراير 2023، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم السبت

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

14:30  إيفرتون  ضد أرسنال
17:00  أستون فيلا ضد ليستر سيتي
17:00 برينتفورد ضد ساوثهامبتون
17:00  برايتون ضد بورنموث
17:00 مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس
17:00 ولفرهامبتون ضد ليفربول
19:30  نيوكاسل ضد وستهام

موعد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت 4 فبراير 2023 

16:30  بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج
16:30  يونيون برلين ضد ماينز
16:30  كولن ضد لايبزيج
16:30 آينتراخت فرانكفورت ضد هرتا برلين
16:30 بوخوم ضد هوفنهايم
19:30 بوروسيا مونشنجلادباخ ضد شالكة

موعد مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت 4 فبراير 2023

16:00  كريمونيسي ضد فريق ليتشي
19:00  روما ضد فريق إمبولي
21:45  ساسولو ضد فريق أتالانتا

ارسنال إيفرتون الدورى الانجليزى كيلفرت ليون ساكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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