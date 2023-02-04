بدء ندوة «السرد والجوائز» بحضور ريم بسيوني وناصر عراق وبشرى خلفان بمعرض الكتاب

بدأت فعاليات ندوة "السرد والجوائز ٢"، منذ قليل، بمشاركة الأديبة دكتورة ريم بسيوني الفائزة بجائزة الدولة للتفوق، والأديب طارق فراج الفائز بجائزة الطيب صالح، والروائي ناصر عراق، والروائية بشرى خلفان الحائزة على جائزة كتارا، ويدير الندوة الكاتب مصطفى عبد الله.

قالت الروائية العمانية بشرى خلفان، إن تجربتها في كتابة الرواية؛ مشيرة إلى أن عمان كثير من القراء يعرفونها ولا يعرفونها، خاصة تاريخها الثقافى.

وأضاف "خلفان" خلال فعاليات الندوة، أنه قبل كتابتها الرواية بدأت في كتابة الشعر، ثم انتقلت لكتابة المجموعات القصصية، لافتة إلى أن مسقط على نحو خاص لها خصوصيتها، حيث حظيت بفرصة كبيرة لكونها مرفأ تستقبل ضيوفها سواء من إيران أو من الخليج ومن ثم إلى أمريكا بعد ذلك، وهو ما أثر فى أعمالها الإبداعية التي تحاول من خلالها رصد التجربة الإنسانية فى عمان بتاريخها الاجتماعى والثقافى.

وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم السبت، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في العاشر أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت اعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.