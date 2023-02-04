السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أحياء الإسكندرية تواصل حملاتها المكبرة للتصدي للمخالفات وإزالة الإشغالات

حملات احياء الإسكندرية
حملات احياء الإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها المكبرة على مستوى الأحياء للتصدي للمخالفات وإزالة الاشغالات والتعديات وكذلك متابعة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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وفي هذا الصدد، شنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزة أول تحت إشراف اللواء محمد سحلول، حملة مسائية مكبرة شملت شوارع، عقل باشا، العيسوي، ابن سلامة، خالد بن الوليد، شارع محمد نجيب، سيدي بشر الترام، وملك حفني بحري، وأسفرت الحمله عن مصادرة خلاطة تُستخدم في بناء مخالف، وكذلك التحفظ على «105» حالة إشغال متنوعة وغلق «4» محال تجارية لمخالفتهم.

وفي حي غرب، كثفت المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، الحملات المكبره لإزالة الإشغالات والتعديات حيث تم تنفيذ حملة شملت شوارع المكس وابن طولون، وأسفرت عن غلق منشأة لعدم الالتزام بمواعيد الغلق والتحفظ علي كمية من الاشغالات المتنوعة وحواجز السيارات، كما تم رفع وإزالة الإعلانات المخالفة وبدون ترخيص.

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وتابعت الأجهزة التنفيذية بحي وسط تحت إشراف عزة سعد رئيس الحي، الحملات الدورية والمفاجئة والمكبرة لإزالة الاشغالات والتصدي لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، حيث تم تنفيذ حملة ضمت شوارع : عبد القادر الغرياني، الرصافة ، محرم بك، ميدان حساب، الابعادية، الإسكندارانى، إسماعيل مهنا، مرسى بدر، الليثى، ابو الفدا، الجوهرى، صلاح الدين، كنج عثمان، الخازن، الخديوى، المحكمة، ابزيس، ابن الخطاب، الميرغنى، عمر لطفى، بورسعيد، مسجد الحضرى، الحدينى، الشهداء، الميناء الشرقية، الغرفة التجارية، كليه الطب، السلطان حسين، صفيه زغلول،  سعد زغلول، طريق الجيش، سيزوستريس، ابن شجاع، دينو قراط، هيبواقراط، شامبليون؛ وأسفرت الحملة عن رفع 75 من حالات الاشغالات المتنوعة و35 من الحواجز الحديدية والأسمنتية.

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وفي حي العامرية أول تحت إشراف السيد موسى، رئيس الحي،  شن المختصين حملة مسائية مكبرة أسفرت عن رصد حالتي بناء بدون ترخيص بمنطقتي نجع العرجي وعبد القادر عبارة عن شدات خشبية دور أرضي في المهد، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على الخلاطة من الحالة الأولى بنجع العرجي وعدد من الأخشاب من الحالة الثانية بعبد القادر وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما شنت حملة لرفع الإشغالات بشارع السلام بعبد القادر وتم التحفظ على 37 حالة إشغال متنوعة وفتح الشارع أمام المارة، وتم التحفظ على تريسيكل لسيره عكس الاتجاه وعدد من مكبرات الصوت.

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وشنت الأجهزة التنفيذية بحي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، رئيس الحي، حملة مسائية، لرفع كافة الإشغالات والتعديات وللحد من تجاوزات مركبات التوك توك، ولتحقيق انسيابية حركة السير  بنطاق شوارع: «ملك حفني بحري - 517 - 45 - النبوي المهندس - الملازم بسيوني - جمال عبد الناصر»، وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 2 توك توك، بالإضافة إلى رفع  35 إطار سيارات، و تحطيم  22 حاجز أسمنتي وخرساني، ورفع 4 حواجز حديدية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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