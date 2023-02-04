السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

اتحاد ألعاب القوى يعلن برنامج البطولة العربية الـ25 لاختراق الضاحية

العاب القوي
العاب القوي

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لاختراق الضاحية الـ25 برئاسة الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، برنامج البطولة يوم غدا الأحد وستقام على مضمار ستاد القاهرة الدولي بمشاركة 13 دولة.

ويبدأ برنامج البطولة الساعة التاسعة صباحا بحفل الافتتاح ويتبعه طابور عرض الدول المشاركة في التاسعة و25 دقيقة صباحا ثم الكلمات الافتتاحية لرئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى ورئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى الدكتور حبيب ربعان. 

تنطلق المنافسات في العاشرة صباحا بسباق 4 كم ناشئات، ثم في العاشرة والنصف صباحا سباق 6 كم ناشئين، ثم في الحادية عشر ظهرا سباق 6 كم شابات، وفي الحادية عشر و50 دقيقة سباق 8 كم شباب، وفي الثانية عشر والنصف ظهر سباق 10 كم سيدات وأخر السباقات في الواحدة والنصف ظهرا منافسات 10 كم رجال. 

يقام حفل الختام وتوزيع الميداليات على الفائزين في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

استاد القاهرة الدولى اللجنة المنظمة للبطولة العربية لإختراق الضاحية سيف شاهين الدكتور سيف شاهين سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر فبراير 2023 في ناتجاس و بتروتريد

محاولة للتجسس أم انحراف عن المسار.. انقسام أمريكي بشأن أزمة المنطاد الصيني

تجديد حبس المتهمين بقتل «عجوز الإسكندرية» داخل شقتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئًا على عملية السلام