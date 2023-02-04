اتحاد ألعاب القوى يعلن برنامج البطولة العربية الـ25 لاختراق الضاحية

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لاختراق الضاحية الـ25 برئاسة الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، برنامج البطولة يوم غدا الأحد وستقام على مضمار ستاد القاهرة الدولي بمشاركة 13 دولة.

ويبدأ برنامج البطولة الساعة التاسعة صباحا بحفل الافتتاح ويتبعه طابور عرض الدول المشاركة في التاسعة و25 دقيقة صباحا ثم الكلمات الافتتاحية لرئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى ورئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى الدكتور حبيب ربعان.

تنطلق المنافسات في العاشرة صباحا بسباق 4 كم ناشئات، ثم في العاشرة والنصف صباحا سباق 6 كم ناشئين، ثم في الحادية عشر ظهرا سباق 6 كم شابات، وفي الحادية عشر و50 دقيقة سباق 8 كم شباب، وفي الثانية عشر والنصف ظهر سباق 10 كم سيدات وأخر السباقات في الواحدة والنصف ظهرا منافسات 10 كم رجال.

يقام حفل الختام وتوزيع الميداليات على الفائزين في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.