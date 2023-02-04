السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل أرسنال.. مارتنيلي وساكا ونيكتياه يقودون الهجوم أمام إيفرتون

أرسنال
أرسنال

كشف الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إيفرتون عصر اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم أرسنال في لقاء اليوم جابرييل مارتنيلي ويجاوره بوكايو ساكا ونيكيتاه، حيث جاء التشكيل كالآتي:

تشكيل أرسنال.. مارتنيلي وساكا ونيكتياه يقودون الهجوم أمام إيفرتون

حراسة المرمى: رامسدال

خط الدفاع: سالابيا، وايت، جابرييل

خط الوسط: ساكا، بارتي، تشاكا، زينتشنكو

خط الهجوم: مارتنيلي، نيكيتاه، أوديجارد

مواعيد مباريات اليوم السبت 4-2-2023 

يقدم لكم الدستور جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 4 فبراير 2023، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم السبت

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

14:30  إيفرتون  ضد أرسنال
17:00  أستون فيلا ضد  ليستر سيتي
17:00 برينتفورد  ضد ساوثهامبتون
17:00  برايتون ضد  بورنموث
17:00 مانشستر يونايتد ضد  كريستال بالاس
17:00 ولفرهامبتون  ضد ليفربول
19:30  نيوكاسل ضد  وستهام

موعد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت 4 فبراير 2023 

16:30  بوروسيا دورتموند ضد  فرايبورج
16:30  يونيون برلين  ضد ماينز
16:30  كولن ضد  لايبزيج
16:30 آينتراخت فرانكفورت ضد هرتا برلين
16:30 بوخوم ضد  هوفنهايم
19:30 بوروسيا مونشنجلادباخ  ضد شالكة

موعد مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت 4 فبراير 2023

16:00  كريمونيسي ضد فريق  ليتشي
19:00  روما ضد فريق  إمبولي
21:45  ساسولو ضد فريق  أتالانتا

موعد مباريات كأس العالم للأندية اليوم السبت 4 فبراير 2023


16:30 الوداد البيضاوي ضد فريق الهلال
19:00 الأهلي ضد سياتيل ساونديرز  

موعد مباريات أمم أفريقيا للمحلين _ النهائي اليوم السبت  4 فبراير 2023

21:30 فريق الجزائر ضد السنغال
موعد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت

15:00 الطائي ضد فريق الاتحاد
17:00 الفيحاء ضد فريق  الوحدة

موعد مباريات الدوري العماني

15:15 النهضة ضد نادي عمان
17:15 السيب ضد المصنعة
18:00 العروبة ضد النصر العماني
موعد الدوري القطري اليوم السبت

15:35 الوكرة ضد الغرافة
15:35 السد ضد أم صلال
18:00 الريان ضد العربي
18:00 الدحيل ضد الأهلي 

موعد الدوري التركي اليوم السبت

12:30 أنقرة غوجو ضد فاتح قره جمرك
15:00 سيفاس سبور ضد بشكتاش
18:00 أنطاليا سبور ضد غازي عنتاب

تشكيل ارسنال ارسنال مارتنيلي ساكا إيفرتون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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