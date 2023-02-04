السبت 04 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين فى حادثى سير بوادى النطرون وأبوحمص بالبحيرة

حادث سير
حادث سير

وقع حادثا تصادم اليوم السبت، بمركزى وادي النطرون وأبوحمص بالبحيرة، وأسفر عن إصابة 4 مواطنين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

 وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بالحادثين من شرطة النجدة. 

 وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولى الإقليمى الكيلو 15 اتجاه الصحراوى بوادى النطرون، وأسفر الحادث عن إصابة "ح. م" مقيم الفيوم، بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، و"م . س"، مقيم الفيوم، بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام، لإسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما وقع حادث تصادم بالطريق الزراعى فى مركز أبوحمص، وأصيب شخصان، وبالفحص تبين إصابة "م . ق" مقيم أبوحمص، بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، و"س . ص" باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متعددة بالجسم. 

 وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحمص المركزى، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادثين.

حادثي تصادم وادى النطرون أبو حمص مديرية أمن البحيرة شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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