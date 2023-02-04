مدبولى: زيارة الرئيس الرومانى تاريخية

رحب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بزيارة نظيره الروماني «نيكولاي تشوكا»، واصفًا إياها بـ«التاريخية»، حيث إنها أول زيارة رسمية منذ أكثر من 20 عامًا.

وقال مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم السبت: «إننا نعمل على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين لأنها تعود إلى 170 عامًا».

وكشف رئيس الوزراء عن أن المباحثات ناقشت زيادة التجارة البينية بين مصر ورومانيا، وأيضًا المباحثات ركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى ما يقرب من مليار دولار.