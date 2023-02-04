السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مدبولى: زيارة الرئيس الرومانى تاريخية

رئيس الوزراء ونظيره
رئيس الوزراء ونظيره الرومانى

رحب الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بزيارة نظيره الروماني «نيكولاي تشوكا»، واصفًا إياها بـ«التاريخية»، حيث إنها أول زيارة رسمية منذ أكثر من 20 عامًا.

وقال مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم السبت: «إننا نعمل على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين لأنها  تعود إلى 170 عامًا».

وكشف رئيس الوزراء عن أن المباحثات ناقشت زيادة التجارة البينية بين مصر ورومانيا، وأيضًا المباحثات ركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى ما يقرب من مليار دولار.

ئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التجارة البينية العلاقات العلاقات الاقتصادية العلاقات بين البلدين المؤتمر الصحفي

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