السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الأرصاد»: متوقع سقوط أمطار على عدة مناطق اليوم السبت

أمطار
أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن  التحسن واستقرار الأحوال الجوية مستمر اليوم السبت.
وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه من المتوقع أن تسقط أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط مرورًا بمطروح والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وكل ذلك لن يكون مؤثرًا على الأنشطة اليومية.

وأشارت إلى أن مصادر الكتل الهوائية ما زالت قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط ومنخفضة في درجات حرارتها، بالإضافة إلى امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم فتحجب جزءاً من أشعة الشمس وتحد من تأثير أشعة الشمس خلال فترة النهار.

«الأرصاد»: انخفاض محسوس فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل

وتابعت:«بداية من اليوم في فترة الصباح نشعر بالأجواء الباردة، ومع تقدم ساعات النهار ودخول فترة النهار نشعر بالأجواء المعتدلة تمامًا على أغلب المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، كما أن المناطق الشمالية المطلة على البحر المتوسط يكون فيها انخفاض في درجات الحرارة ومن ثم فإن الأجواء مائلة للبرودة».

وأكدت أن الأجواء مائلة للدفء في جنوب الصعيد والمناطق الجنوبية نهارًا في ظل وجود أشعة الشمس، لكن عندما تغيب أشعة الشمس وندخل في فترات الليل يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، ويكون محسوسًا في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

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