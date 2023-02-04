«القاهرة الإخبارية»: متحف دنماركى يعرض اكتشافات حديثة للديناصورات عمرها 300 مليون سنة

يستعد عرض متحف دنماركي، للإعلان عن اكتشافات حديثة للديناصورات، حيث يضم المتحف صناديق تحتوي على العديد من الاكتشافات وحفريات الديناصورات.

واستعرض برنامج «صباح جديد» المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» السبت، تقريرًا عن المتحف الذي يضم حفريات تم اكتشافها في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

ويضم المتحف عشرات الهياكل العظمية الأصلية لـ 6 ديناصورات و10 حيوانات من العصر البرمي، بالإضافة إلى مجموعة من الحيوانات الكبيرة من العصر الجليدي يصل عمر بعضها إلى ما يقرب من 300 مليون سنة.

ويتم عرض أفضل هيكل عظمي محفوظ في العالم لديناصور، إلى جانب أكبر جمجمة حيوان بري في العالم تنتمي إلى مجموعة ديناصورات مجهولة الهوية، وهياكل عظمية أخرى.

وقال مسئول بالمتحف: «لدينا الكثير من الحيوانات المدهشة في الحديقة التي تنظر إليها كل يوم، وأعتقد أنه إذا كنت مهتمًا بالحيوانات ستكون متحمسًا للديناصورات تلقائيًا، كنا محظوظين للغاية لأننا عثرنا على أفضل الديناصورات في الوقت نفسه الذي كنا نبحث فيه عن الديناصورات، وتم نقلها للمتحف».