إصابة طفلين في حادث تصادم أثناء عبورهما الطريق بالبحيرة

أصيب، طفلان بكدمات وسحجات مختلفة بأنحاء الجسم إثر اصطدامهما بتروسيكل أثناء عبورهما الطريق بمركز كوم حمادة بالبحيرة.

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث عبور مشاة بقرية بيبان مركز كوم حمادة، وأسفر عن إصابة "م . ع" كوم حماة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"ي . م "، كوم حمادة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة، وجارى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.