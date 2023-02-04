السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اعرف الموعد.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية برقم الجلوس

طلاب
طلاب

يكثف طلاب الشهادة الإعدادية البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظة القليوبية الفصل الدراسي الأول هذا وبعد ظهورها في العديد من المحافظات مثل السويس والقاهرة والإسكندرية، ويتسأل طلاب القليوبية عن نتيجتهم استعدادًا للفصل الدراسي الثاني كون هذا العام ممهد للمرحلة الثانوية سواء في التعليم العام أو الفني.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القليوبية

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات التعليمية للطلاب في مختلف المحافظات والمراحل الدراسية نستعرض ما يلي: موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القليوبية مع رقم الجلوس وكذلك رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القليوبية وكذلك توزيع الدرجات على الصف الثالث الاعدادي 2023 الفصل الأول.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية برقم الجلوس

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية المحافظة ستكون برقم الجلوس.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية الترم الأول

وفي سياق متصل، قالت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القليوبية بداية أو منتصف الأسبوع الحالي على أبعد تقدير.

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

جميع المحافظات.. روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول

 

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القليوبية

 وفي الوقت ذاته أكد مصدر مسئول في مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، استمرار العمل في تصحيح الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023، وتم الانتهاء من التصحيح في بعض المواد، بينما يجري تصحيح بعض المواد الأخرى للحصول على النتيجة اضغط هنا.

توزيع درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2023

يأتي توزيع درجات الشهادة الإعدادية، من 280 درجة يتم تقسيمها بواقع 14 درجة لكل ترم دراسي، وتكون درجة النجاح فى نهاية العام من 140 درجة بنسبة 50%.

توزيع درجات المواد الشهادة الإعدادية – الترم الأول

يأتي توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2023 - نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

القليوبية الشهادة الاعدادية الإعدادية نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القليوبية

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