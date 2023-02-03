الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جميع المحافظات.. روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول

الإعدادية
الإعدادية

يبحث طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي فى جميع المحافظات عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2022-2023، حيث ظهرت النتيجة فى عدد من المحافظات وتم اعتمادها رسميًا وإعلان نسب النجاح فى كل محافظة، وفى السطور التالية، يستعرض لكم «الدستور» أسماء المحافظات التى ظهرت بها نتيجة الشهادة الإعدادية ونسب النجاح وروابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي، حيث ظهرت النتيجة فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس وبورسعيد.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات 2023 الترم الأول

المحافظةرابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الحالةنسبة النجاح
القاهرةمن هنا بوابة التعليم الأساسيظهرت77.7%
الجيزةمن هنا مديرية التربية والتعليم بالجيزةظهرت76.81%
السويسمن هنا حصريا على موقع الدستورظهرت82.88%
الإسكندريةمن هنا حصريًا على موقع الدستورظهرت81.5٪
بورسعيدمن هنا مديرية التربية والتعليم ببورسعيدظهرت76.8%

ويترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي ظهور نتائجهم فى باقي المحافظات مطلع الأسبوع القادم.

وحصلت “الدستور” على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية وكذلك محافظة السويس، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة بجميع التفاصيل بكتابة رقم الجلوس فقط واتباع الخطوات التالية.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية  محافظة الإسكندرية عبر موقع الدستور

  1. الدخول على موقع جريدة الدستور المخصص للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية (من هنا).
  2. كتابة رقم جلوس الطالب باللغة الإنجليزية وبدون مسافات
  3. كتابة الكود الموضح فى الصورة فى المربع المخصص لذلك
  4. اضغط على كلمة بحث لتظهر النتيجة كاملة بجميع التفاصيل

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 بنسبة نجاح 81.5%

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس على موقع الدستور

  1. ادخل على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على موقع الدستور (من هنا)
  2. اكتب رقم الجلوس بالحروف الإنجليزية
  3. اكتب فى المربع الكود الموجود فى الصورة
  4. الضغط على كلمة بحث لتظهر النتيجة

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات

  • التوجه إلى شئون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب المتظلم.
  • تسديد رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023  وقيمتها 35 جنيه عن كل مادة.
  • إحضار إيصال رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023  .
  • إحضار طلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها ل في فترة تظلمات الشهادة الإعدادية 2023.
  • يسلم طلب تظلمات الشهادة الإعدادية 2023  للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.
  • تحدد لجنة النظام والمراقبة موعدا للاطلاع على صور أوراق إجابة الطالب في المواد المتظلم منها.
  • يتم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد للاطلاع على ورقة الطالب في المواد المتظلم منها.
  • يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة من الساعة التاسعة صباحًا.
  • يحظر استخدام الهاتف خلال الاطلاع.
  • يؤخذ إقرار كتابي على ولي الأمر بأنه اطلع على صورة ورقة إجابة نجله مع إرفاق ٢ صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر.
  • نتيجة التظلمات تعلن بمقر شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.
  • فى حالة ما إذا ثبت من التظلم أحقية الطالب فى درجات سوف يحصل عليها.
نتيجة الشهادة الاعدادية المحافظات رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الإسكندرية السويس الجيزة بورسعيد القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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