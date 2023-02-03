جميع المحافظات.. روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول

يبحث طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي فى جميع المحافظات عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2022-2023، حيث ظهرت النتيجة فى عدد من المحافظات وتم اعتمادها رسميًا وإعلان نسب النجاح فى كل محافظة، وفى السطور التالية، يستعرض لكم «الدستور» أسماء المحافظات التى ظهرت بها نتيجة الشهادة الإعدادية ونسب النجاح وروابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي، حيث ظهرت النتيجة فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس وبورسعيد.

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات 2023 الترم الأول

المحافظة رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 الحالة نسبة النجاح القاهرة من هنا بوابة التعليم الأساسي ظهرت 77.7% الجيزة من هنا مديرية التربية والتعليم بالجيزة ظهرت 76.81% السويس من هنا حصريا على موقع الدستور ظهرت 82.88% الإسكندرية من هنا حصريًا على موقع الدستور ظهرت 81.5٪ بورسعيد من هنا مديرية التربية والتعليم ببورسعيد ظهرت 76.8%

ويترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي ظهور نتائجهم فى باقي المحافظات مطلع الأسبوع القادم.

وحصلت “الدستور” على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية وكذلك محافظة السويس، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة بجميع التفاصيل بكتابة رقم الجلوس فقط واتباع الخطوات التالية.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية عبر موقع الدستور

الدخول على موقع جريدة الدستور المخصص للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية (من هنا). كتابة رقم جلوس الطالب باللغة الإنجليزية وبدون مسافات كتابة الكود الموضح فى الصورة فى المربع المخصص لذلك اضغط على كلمة بحث لتظهر النتيجة كاملة بجميع التفاصيل

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس على موقع الدستور

ادخل على رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على موقع الدستور (من هنا) اكتب رقم الجلوس بالحروف الإنجليزية اكتب فى المربع الكود الموجود فى الصورة الضغط على كلمة بحث لتظهر النتيجة

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات