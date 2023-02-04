السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة أيرلندية: مصر المكان الأنسب لقضاء العطلات

الأهرامات
الأهرامات

دعت صحيفة «بلفاست تلجراف» الأيرلندية، مواطني أيرلندا والبريطانيين لزيارة مصر، كما قدمت عددا من أهم الأنشطة للقيام بها في مصر.

وقالت الصحيفة إن مصر تعد وجهة شهيرة لقضاء العطلات لأسباب عديدة، فقد أدهشت السائحين والمسافرين لعدة قرون بفضل المواقع التاريخية والآثار والمعابد التي تعبر عن الحضارة المصرية القديمة.

زيارة أهرامات الجيزة

وقالت الصحيفة إن أهرامات الجيزة تعتبر واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم وربما أكثر المناظر شهرة في مصر، وقد شيدت منذ أكثر من 4000 عام وما زال العلماء غير متأكدين تمامًا من كيفية بنائها وبجانب الأهرامات، ستجد تمثال أبو الهول بالجيزة، أكبر تمثال في مصر يبلغ ارتفاعه 20 مترًا، كذلك يمكن زيارة المتحف المصري وبازار خان الخليلي الشهير.

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أبرزها الأهرامات وبرج القاهرة.. أفضل الأماكن السياحية فى مصر لقضاء الـ«ويك إند»

رحلة نيلية

وقالت الصحيفة إن القيام برحلة نيلية في نهر النيل تعد واحدة من أفضل طرق الاسترخاء لمشاهدة أفضل المواقع القديمة في مصر أثناء الإبحار من الأقصر إلى أسوان، كما يمكنك الاستمتاع بمجموعة من الرحلات على طول الطريق، مثل معبد حورس ووادي الملوك والسد العالي ومعابد الكرنك.

 

زيارة الأقصر

وأشار التقرير إلى أن الأقصر تعتبر "أعظم متحف مفتوح في العالم"، حيث تضم بعضًا من أفضل الآثار المصرية القديمة بما في ذلك وادي الملوك، الذي يضم مقابرًا مزينة بشكل لا يصدق حيث عثر هوارد كارتر على توت عنخ آمون في عشرينيات القرن الماضي في الكرنك، التي كانت جزءًا من مدينة طيبة المصرية القديمة، كما توجد مجموعة رائعة من المعابد والأبراج والمقدسات والقاعات والمسلات.

 

الغردقة

ونوه الصحيفة إلى أن الغردقة عبارة عن مدينة شاطئية جميلة تمتد بطول 40 كم على طول ساحل البحر الأحمر، وتعد المكان المثالي للاسترخاء بعد مشاهدة جميع المواقع التاريخية العديدة في مصر. 

كذلك تعد الغردقة منطقة رائعة للغطس، ويمكنك استكشاف مدينة الدهار القديمة التي تضم العديد من المقاهي والأسواق المصرية التقليدية.

الأيرلندية صحيفة زيارة مصر وجهة شهيرة لقضاء العطلات وجهة شهيرة مصر

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وائل لطفي

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