كولر يحذر دفاع الأهلي من ثلاثي سياتل الأمريكي

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة سياتل الأمريكي على ملعب استاد ابن بطوطة أو مدرج طنجة كما يطلق عليه في المغرب.

وحذر «كولر» خلال الجلسة من مواجهة سياتل، وأكد فريق قوي ومنظم وعنده عناصر مميزة جدا وفريق عنيد ويلعب كرة جيدة جداً ويمتلك مجموعة من الخبرات التي لابد من احترامها.

وحذر السويسري لاعبي الفريق من الاستهتار أمام المنافس ولابد من استثمار أن المنافس ليسوا جاهزين بدنيا لأنهم في فترة الإعداد ولم يلعبوا أي مباراة منذ 3 شهور وهي فرصة مناسبة لنا ونفس الأمر قد تكون دافع للخصم لتقديم أداء مميز ضدنا.

وطالب المدير الفني من خط الدفاع ووسط الملعب بضرورة تقرير الخطوط لإيقاف خطورة لاعبي سياتل وحدد بعض الأسماء للاعبين سواء في خط الوسط لاعب اسمه ليديرو ووصفه بأنه عقل الفريق وأيضا راؤول رويدياز وهو مهاجم خطير ويستغل ويحرز أهداف من نصف فرصه وأيضا جوردان موريس مهاجم قوي وسريع ولابد من التركيز طوال المباراة معهم لتفادي أي أخطاء دفاعية.

من جانبه استقر السويسري مارسيل كولر على تشكيل فريقه الذي سيخوض اللقاء والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي علي معلول ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وفي وسط الملعب أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وفي الهجوم محمد شريف.

وكان محمود الخطيب رئيس النادي، رئيس بعثة فريق الكرة بالمغرب استقبل منير ليموري عمدة مدينة طنجة المغربية في مقر إقامة الفريق.

وحرص عمدة مدينة طنجة بالمغرب على زيارة مقر إقامة البعثة، لتقديم المؤازرة والدعم لفريق الأهلي مؤكدًا على الروح الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين، ودعم الشعب المغربي للأهلي في مواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية.

وحرص محمود الخطيب على إهداء درع وعلم النادي للسيد منير ليموري عمدة مدينة طنجة، موجهًا الشكر له على تلك الزيارة الكريمة.