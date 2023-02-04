«غافلوه وخدوا شنطته».. حبس سيدتين بتهمة سرقة طبيب بروض الفرج

قررت جهات التحقيق حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة طبيب بمنطقة روض الفرج.

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة يفيد بتلقي قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من طبيب، مقيم بدائرة القسم بتضرره من إحدى السيدات المريضات طرفه وزوجها لحضورهما للشقة محل سكنه "كائنة أعلى مقر العيادة خاصته" بدعوى استشارته طبياً، وتمكنا من مغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به، وبداخلها "2" هاتف محمول، مبلغ مالى، بعض المستندات الشخصية ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تحت اشراف العميد أيمن وحيد رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط المتهمتان المشار إليهما وبحوزتهما مبلغ مالى، الهاتفان المستولى عليهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" بالاشتراك مع المتهم المشار إليه، كما اعترفا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية والتخلص من باقى محتويات الحقيبة بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.