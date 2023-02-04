السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خريطة فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

ينظم الصندوق عبر مراكزه الثقافية المتعددة، عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية اليوم السبت الموافق 4 فبراير.

 

تبدأ الفعاليات فى تمام الثانية ظهراً، بمركز جمال عبد الناصر الثقافي، التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، حيث يقيم المركز ورشة وعرض خيال الظل والأراجوز، ويعقبها العرض الفني.

 

ورشة «تصميم وتنفيذ عروسة خيال الظل» يقدمها مجموعة مصممي ومحركي عروض فرقة الأراجوز وخيال الظل، ضمن فعاليات وأنشطة أجازة نصف العام التي يقدمها المركز وهي موجهة للأطفال واليافعين.

 

وتتناول الورشة في عجالة لمحة تاريخية عن فن خيال الظل ونشأته، والتعرف على نماذج من عرائس خيال الظل وطريقة عملها وتحريكها والتعريف بالبابات الشهيرة لهذا الفن، ويأتى بعد ذلك رسم وتصميم وتنفيذ الشخصيات والأشكال المراد عمل القصة لها وتحويلها إلى عرائس خيال الظل، وكيفية عمل مسرح بخامات محدودة.

 

ــ “ضربة في الرأس” بسينما الهناجر

وضمن عروض نادى السينما الأفريقية، تستضيف قاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة والنصف مساء، عرض فيلم "ضربة في الرأس" للمخرج المغربي هشام العسرى.

 

الفيلم الحائز على جائزة أفضل فيلم بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في دورته السابعة، وفيه يعود العسري إلى منتصف الثمانينيات، وبالتحديد في اليوم التالي لفوز المنتخب المغربي المفاجئ على نظيره البرتغالي ضمن كأس العالم لكرة القدم عام 1986. حيث يتم تكليف ضابط أمن بتأمين جسر يفصل بين قريتين، في ظل احتمال بمرور الملك على هذا الجسر.

 

ــ ترميم المجموعة المولوية بالقاهرة في بيت المعمار

كما يقيم بيت المعمار المصري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء، ندوة بعنوان "ترميم المجموعة المولوية بالقاهرة" يلقيها الدكتور على طه عمر مدير قسم الترميم بالمركز الإيطالي المصري للترميم والآثار.

ويستعرض اللقاء تاريخ المجموعة المولوية بالقاهرة، والتى تقع بشارع الحلمية بجوار قصر الأمير طاز، ويرجع تاريخها إلى العصر المملوكي، وتتكون من "سمع خانة" الدراويش، ومدرسة الأمير سنقر السعدي، وضريح الشيخ حسن صدقة، وقصر يشبك، والتكية المولوية.

جدير بالذكر أن الدكتور على طه عمر، تخرج من كلية الآثار جامعة القاهرة، ثم تبعها بدراسة الدكتوراة في إيطاليا، وعمل بوزارة السياحة والآثار، وأشرف على إدارة التدريب بالقاهرة التاريخية، ثم عمل بمجموعة بن لادن للترميم بالسعودية، وبعدها التحق للعمل مديراُ للمشروعات بالمركز الايطالي المصري للآثار والترميم.

منها ورشة لخيال الظل والأراجوز خريطة فعاليات صندوق التنمية الثقافية مركز جمال عبد الناصر الثقافي سينما الهناجر بساحة الأوبرا بيت المعمار المصري

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