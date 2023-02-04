شريف شعبان يناقش «الدين والحكم .. مواقف فاصلة» فى معرض القاهرة للكتاب

تحتضن قاعة حفلات التوقيع، بصالة بلازا (1)، في الرابعة من عصر اليوم السبت، حفل توقيع ومناقشة كتاب "الدين والحكم.. مواقف فاصلة"، للكاتب الدكتور شريف شعبان.

تناقش الكتاب الصادر عن دار نهضة مصر، وتدير اللقاء الكاتبة نشوي الحوفي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في مركز مصر للمعارض الدولية، والذي يختتم فعالياته يوم الإثنين المقبل الموافق 6 فبراير الجاري.

وعن كتابه "الدين والحكم .. مواقف فاصلة"، قال الكاتب شريف شعبان لــ «الدستور»: «يتضمن الكتاب مجموعة هامة من الصور والخرائط النادرة، مثل بقايا مدينة تل العمارنة، وصور نادرة لحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين وخرائط للدولة البيزنطية والعثمانية ومخطوطات من الكنيسة المصرية».

وأوضح «شعبان»: إن علاقة الدين بالحكم في مصر علاقة خاصة أبدية واغلة في جينات المصريين عبر العصور لا نجدها في أي شعب آخر أو في تاريخ أي أمة مجاورة، ويجد المطلّع على تاريخ مصر أن الدين بمختلف اسمه وطقوسه سماويًا كان أو وثنيًا هو الوازع الأكبر للحياة اليومية لدى المصريين، وهو ما يجعل مقولة "الشعب المصري شعب متدين بطبعه" عبارة صادقة لما كان ومازال للدين من تأثير كبير على عقلية شعب مصر وسلوكه وتفكيره.

ولفت «شعبان» إلى أنه تبقى علاقة الدين بالحكم في مصر سلاحًا حادًا وسحرًا أخّاذًا يفشل الشعب أحيانًا كثيرة في مقاومته حتى يكاد ينقلب عليه، فإذا ما نجح الحاكم والمحتل بمكره ودهائه وقع المصريون تحت براثن هذا الاعتقاد حين نجد فساد كهنة آمون واستغلالهم للدين في إفقار المصريين وفتح باب البلاد للضعف، واستبداد بعض الولاة العرب في فرض الضرائب وقمع ثورات المصريين تحت مسمى الشريعة، ودموية الترك من سلاطين بني عثمان الغزاة، بينما يرتدون عباءة الخلافة زورًا وكذبًا ويعيثون في الأقطار العربية فسادًا حتى ارتبط تأخر حضارة الشرق خطـأ بالدين لما ورّثه بني عثمان من جهل وظلم تحت ستار الخلافة المزعومة، ومحاولة إحياء جماعة الإخوان ذلك الحلم المزعوم حتى انقلب عليهم كالكابوس.

يذكر أن شريف شعبان، كاتب روائي وخبير في الآثار المصرية، ومؤرخ فني حاصل على درجة الدكتوراه في تاريخ الفنون المصرية القديمة من جامعة القاهرة، يعمل محاضرًا لمادة تاريخ الفنون بكلية الآثار جامعة القاهرة ومسئول بوزارة السياحة والآثار .