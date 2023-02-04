قطع مياه الشرب عن مدينة «دسوق» بكفر الشيخ لمدة 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عن قطع المياه لمدة 9 ساعات، اليوم السبت، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم، لتوقف محطة مياه الكشله بدسوق، بسبب إصلاح كسر فب خط مياه قطر ٥٤٠ ملى زهر، أمام قرية لاصيفر البلد وتؤثر على (جنوب دسوق، وحي الكشلة، وشارع الشركات، ومجلس قروي أبومندور، ومجلس قروي كنيسة الصرادوسي، وقرية كفر السودان، ومحلة مالك).

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، فتحى يوسف، أعمال إصلاح خط مياه الشرب قطر 540 ملى بقرية لأصفرالبلد، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب برئاسة المهندس هاني البسيوني، مدير عام منطقة مياه الشرب.

جاء ذلك بحضور ومتابعة رئيس قرية كنيسة الصرادواسي، والدكتور علي عامر، والمهندس غريب فتح الله، مدير شبكات المياه بقرى دسوق، والمهندس صلاح خطاب، وذلك في إطار رفع كفاءة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأثرت عدد من المناطق بسبب الكسر المفاجئ، كنيسة الصرادوسى وتوابعها، أبو مندور الكوم الكبير، البدالة، محلة مالك، دسوق حى الكشلة، شارع الشركات.

فيما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق ، مع جهاز النظافة والتجميل أعمال رفع باقي مياه الأمطار بالأماكن المنخفضة ومخلفات الإمطار، والدفع بسيارات الكسح ، لرفع التجمعات أول باول، ورفع كل مخلفات الأمطار، بالإضافة إلى حملات النظافة اليومية، وسير العمل بمنظومة النظافة بشوارع المدينة على مدار اليوم ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية.

بينما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع انتشار الموجة السادسة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.