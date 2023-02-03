الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطات جبل طارق تتّهم إسبانيا بـ«انتهاك صارخ للسيادة البريطانية»

رئيس الوزراء في جبل
رئيس الوزراء في جبل طارق فابيان بيكاردو

اتّهمت جبل طارق، الجمعة، إسبانيا بارتكاب "انتهاك صارخ للسيادة البريطانية" بعد واقعة على أحد شواطئها تعرّض خلالها عناصر في الجمارك الإسبانية لهجوم من قبل المهربين، وأطلقت خلالها أعيرة نارية.

وقال رئيس الوزراء في جبل طارق فابيان بيكاردو: إن الأدلة المتّصلة بهذه الواقعة تبيّن انتهاكًا صارخًا للسيادة البريطانية، في واقعة قد تكون الأكثر جدية وخطورة منذ سنوات عدة.

وفق ما أفاد مصدر في وكالة الضرائب الإسبانية المكلّفة الشؤون الجمركية وسجّلت الواقعة صباح الخميس حين تعطّل طراد تابع للجمارك الإسبانية خلال ملاحقته أشخاصًا يشتبه بأنهم مهرّبو تبغ قبالة سواحل جبل طارق، وكالة فرانس برس.

وذكر المصدر أنه بعدما لفظت الأمواج العاتية الطراد على الشاطئ، حاصر عدد من الأشخاص العنصرين اللذين كانا على متنه وعمدوا إلى رشقهما بصخور، بعضها تخطّت زنتها ثلاثة كيلوجرامات.

فرد العنصران بإطلاق "أعيرة نارية في المياه في محاولة لإبعاد" أولئك الذين يرشقون الصخور.

تعرض أحد العنصرين لكسر في الأنف، فيما تعرّض الآخر لكسور في الوجه ووضعه يتطّلب جراحة، وفق المصدر.

على وسائل التواصل الاجتماعي تم تداول فيديوهات يبدو أنها تظهر أعيرة نارية يتم إطلاقها خلال الواقعة، لكن لم يتّضح مصدرها، حسب فرانس برس.

عمل متهور وخطير

وقال بيكاردو "في حال تأكد أن مسؤولين إسبانيين أطلقوا النار من أسلحتهم في جبل طارق، فإن عملا كهذا سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون".

ووصف بيكاردو الواقعة بأنها عمل "متهور وخطير، خصوصا في منطقة ذات كثافة سكانية نظرا لقربها من عقارات سكنية في المنطقة".

واعتبرت حكومتا جبل طارق والمملكة المتحدة أن الوقائع "ستتطلب دراسة متأنية لطبيعة الرد الدبلوماسي ومستواه".

وبث تليفزيون جبل طارق مشاهد تظهر استخدام شرطة جبل طارق وجنودها أجهزة الكشف عن المعادن في إطار البحث عن مظاريف الرصاصات على الشاطئ.

وجبل طارق عبارة عن جيب بريطاني صغير في الطرف الجنوبي لإسبانيا، ولطالما شكلّ مصدرا للتوتر بين مدريد ولندن.

على الرغم من تخلي إسبانيا عن جبل طارق لبريطانيا في العام 1713، لطالما سعت مدريد لاستعادة هذه المنطقة التي يدور نزاع شائك حولها منذ عقود.

وبلغت التوترات ذروتها في العام 1969 حين أغلق نظام الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو الحدود التي لم تفتح بالكامل إلا في العام 1985.

رئيس وزراء جبل طارق اسبانيا اتهام انتهاك السيادة البريطانية الجمارك الإسبانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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